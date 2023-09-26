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Бочкарев: свыше 4,5 млн кв м жилья по программе реновации строится на месте снесенных домов

11:11
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Этих домов будет достаточно для переселения ориентировочно 160 тысяч человек

На месте уже снесенных или запланированных к демонтажу домов проектируют и возводят более 4,5 млн.кв.м жилья по программе реновации. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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"Программа реновации реализуется по принципу "волнового" переселения. В целях ускорения реализации программы реновации заблаговременно на месте расселяемых и предусмотренных к сносу домов формируются площадки под будущее строительство жилья, на них готовится градостроительная и проектная документация. Таким образом, сразу после демонтажа старых жилых зданий строители могут приступить к возведению новостроек", - заявил Бочкарев.

При этом руководитель департамента подчеркнул, что в настоящее время на уже освобожденных от старых домов площадках или на месте предполагаемого демонтажа возводят и проектируют 245 новостроек площадью почти 4,6 млн кв.м. жилья. По его словам, этих домов будет достаточно для переселения ориентировочно 160 тысяч человек.

"Первые введенные в эксплуатацию новостройки на месте ранее расселенных и снесенных домов расположены в 5 районах: Бескудниковский, Южное Бутово, Бабушкинский, Нагатинский Затон и Можайский", – отметил исполняющий обязанности руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Всего же в рамках программы новые квартиры получат около 1 миллиона москвичей, в столице будет расселено 5175 домов.

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