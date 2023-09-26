ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару

11:40
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Одной из причин такого обвала является нестабильная ситуация на глобальном рынке энергоносителей

Стоимость национальной валюты Турции к доллару обновила исторический минимум, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Силуанов сделал прогноз роста российской экономики
Глава Минэкономразвития предложил способ сдержать курс рубля

Уточняется, что на данный момент стоимость турецкой лиры по отношению к американской валюте составляет всего лишь 27,5 лиры за доллар. По мнению аналитиков, обвал турецкой национальной валюты произошел из-за нестабильной ситуации на глобальном рынке энергоносителей.

По данным торгов, доллар торгуется по 27,2 лиры, прибавляя около 0,2 процента к уровню предыдущего закрытия.

При этом экономисты подчеркнули, что одной из причин рекордного обвала турецкой лиры является несовершенство денежно-кредитной политики правительства Турции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Обмен валют в Турции
Обмен валют в Турции
Обмен валют в Турции
Обмен валют в Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.