Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару

Одной из причин такого обвала является нестабильная ситуация на глобальном рынке энергоносителей

Стоимость национальной валюты Турции к доллару обновила исторический минимум, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Уточняется, что на данный момент стоимость турецкой лиры по отношению к американской валюте составляет всего лишь 27,5 лиры за доллар. По мнению аналитиков, обвал турецкой национальной валюты произошел из-за нестабильной ситуации на глобальном рынке энергоносителей.

По данным торгов, доллар торгуется по 27,2 лиры, прибавляя около 0,2 процента к уровню предыдущего закрытия.

При этом экономисты подчеркнули, что одной из причин рекордного обвала турецкой лиры является несовершенство денежно-кредитной политики правительства Турции.

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