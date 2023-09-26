Лукашенко рассказал о планах встретиться с Путиным в Киргизии

Политики регулярно проводят личные встречи

Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют 15 октября встретиться в Киргизии. Об этом во вторник, 26 сентября, рассказал президент Белоруссии.

Лукашенко уточнил, что накануне разговаривал с Путиным — политики "два проекта оговорили" и решили более предметно обсудить их при встрече в Киргизии.

Речь шла о совместном производстве самолетов небольшой вместимости, а также о строительстве второй железнодорожной ветки из Белоруссии в Санкт-Петербург, цитирует белорусского лидера РИА Новости.

Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия на сегодняшний день востребована в России как никогда, поскольку обладает колоссальными технологическими возможностями.

16 сентября Путин и Лукашенко провели переговоры в Сочи, в ходе которых сверили часы по всем направлениям взаимодействия в рамках Союзного государства. В этом плане уже немало сделано, подчеркнули оба лидера, однако работы еще хватает.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"