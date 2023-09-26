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Президент Молдавии призвала народ отказаться от отношений с Россией

12:04
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Европейские ценности важнее, заявила Санду

Для продвижения европейских ценностей необходимо отказаться от сотрудничества с Россией. Такой призыв во вторник, 26 сентября, озвучила президент Молдавии Майя Санду.
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По мнению политика, "недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой, и со всеми" — необходимо, "чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностями", сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что молдавскому руководству пора бы прислушаться к собственным гражданам и перестать действовать в угоду Западу. По ее словам, Москва заинтересована в укреплении связей с дружественным молдавским народом.

Во внешнеполитическом ведомстве также указывали, что антироссийская политика Молдавии привела к ограничению деятельности Торгово-экономического представительства Москвы в Кишиневе. Необоснованное решение молдавских властей о сокращении российских дипломатов является одним из проявлений русофобской политики "коллективного" Запада. 

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Майя Санду
Майя Санду
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