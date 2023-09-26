Дипломат оценил перспективы ЕС по отказу от российского газа

Евросоюз не сможет отказаться от российских СПГ

Европейские страны в ближайшее время не смогут полностью отказаться от российских энергоносителей. Об этом в интервью информагентству РИА Новости заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.

"Если говорить о призывах к полному отказу от российских поставок "голубого топлива", включая СПГ, то в ближайшей перспективе это невозможно", - заявил Логвинов.

При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что потенциальный отказ ЕС от выполнения обязательств по действующим контрактам с энергетическими компаниями из России может обернуться для отдельных стран политико-экономического объединения "серьезными" финансовыми издержками.

Он также добавил, что планы по отказу от приобретения отечественных СПГ в условиях "ограниченного" предложения могут привести к возникновению нового энергетического кризиса на европейском континенте.

Ранее журналисты издания Der Spiegel сообщили, что власти ФРГ значительно нарастили объемы закупок российских энергоносителей через Индию. По данным аналитиков издания, только за текущий год немецкое правительство закупило у индийских поставщиков сырья нефтепродуктов на 451 млн евро.

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