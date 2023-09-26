Парламент Армении рассмотрит вопрос ратификации Римского статута МУС

Обсуждение стартует 28 сентября

Парламент Армении рассмотрит проект ратификации Римского статута МУС 28 сентября, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление комиссии по государственно-правовым вопросам страны.

"28 сентября в 10.00 состоится заседание комиссии Национального собрания по государственно-правовым вопросам для вынесения заключения по законопроекту " О ратификации Римского статута Международного уголовного суда", - говорится в сообщении.

Напомним, что буквально несколько дней назад глава правительства Армении Никол Пашинян заявил о решении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. По мнению политика, участие Еревана в данном соглашении позволит обеспечить территориальную целостность страны.

Позднее на это заявление отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнув, что, несмотря на антироссийскую риторику Армении, Москва продолжит прикладывать все усилия для нормализации отношений с Ереваном.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"