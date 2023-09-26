ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Парламент Армении рассмотрит вопрос ратификации Римского статута МУС

12:46
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Обсуждение стартует 28 сентября

Парламент Армении рассмотрит проект ратификации Римского статута МУС 28 сентября, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление комиссии по государственно-правовым вопросам страны.  

Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута
Захарова: Россия не признаёт решения Международного уголовного суда

"28 сентября в 10.00 состоится заседание комиссии Национального собрания по государственно-правовым вопросам для вынесения заключения по законопроекту " О ратификации Римского статута Международного уголовного суда", - говорится в сообщении.

Напомним, что буквально несколько дней назад глава правительства Армении Никол Пашинян заявил о решении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. По мнению политика, участие Еревана в данном соглашении позволит обеспечить территориальную целостность страны.

Позднее на это заявление отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнув, что, несмотря на антироссийскую риторику Армении, Москва продолжит прикладывать все усилия для нормализации отношений с Ереваном.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Флаг Армении
Флаг Армении
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.