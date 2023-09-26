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Украинские военные пожаловались на господство России в воздухе

12:21
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Россия продолжает СВО

Украинские военные признают российское господство в воздухе в ходе боевых действий в рамках спецоперации.

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Командующий первым батальоном третьей бригады ВСУ с позывным "Роло" в интервью телеканалу ABC заявил, что оно представляет "большую проблему", особенно разведывательно-ударные вертолеты нового поколения Ка-52 "Аллигатор".

Украинский боец предупредил, что боевые действия будут долгими и трудными, а также призвал готовиться к этому.

18 сентября спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что беспрецедентное количество российской авиации находилось в воздушном пространстве вокруг зоны специальной военной операции России. Источники отмечали, что беспилотники и тактическая авиация ВС России атаковали Украину вместе с крылатыми ракетами.

Киев рассчитывает на западные истребители, однако военный аналитик Майя Карлин предупредила, что переданные ВСУ американские истребители F-16 могут не пережить самую первую встречу с противовоздушными системами ВС России.

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