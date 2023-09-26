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Киев подтвердил поражение Россией места сборки украинских ракет

12:39
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Россия продолжает спецоперацию

Российские войска нанесли ракетный удар по месту сбора украинских ракет. Об этом во вторник, 26 сентября, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

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Чиновник подтвердил, что, "к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет", сообщает РИА Новости.

25 сентября спикер российского Министерства обороны Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженными силами России был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ.

До того, 23 сентября, российская армия нанесла мощные удары по местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства на Украине.

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