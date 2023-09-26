Киев подтвердил поражение Россией места сборки украинских ракет

Россия продолжает спецоперацию

Российские войска нанесли ракетный удар по месту сбора украинских ракет. Об этом во вторник, 26 сентября, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Чиновник подтвердил, что, "к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет", сообщает РИА Новости.

25 сентября спикер российского Министерства обороны Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженными силами России был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ.

До того, 23 сентября, российская армия нанесла мощные удары по местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства на Украине.

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