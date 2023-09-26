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WP: Украина получила менее половины от обещанных танков Abrams

12:46
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Вашингтон отправит следующую партию уже в ближайшее время

Американские власти передали ВСУ менее половины от обещанных танков M1 Abrams, передает издание The Washington Post со ссылкой на анонимный источник из Минобороны Украины.  

Зеленский подтвердил получение партии Abrams
NYT: первая партия танков Abrams уже доставлена на Украину

Напомним, что накануне в СМИ появилась информация о прибытии на Украину первой партии американских танков Abrams. По данным издания The New York Times, Вашингтон в ближайшее время планирует осуществить еще несколько таких поставок. Позднее президент украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил эту новость, отметив, что танки действительно прибыли на территорию страны и уже готовы к эксплуатации.  

"К настоящему времени прибыло менее половины ожидаемых танков M1 Abrams", - заявил украинский чиновник, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что до конца текущего месяца Вашингтон отправит на Украину как минимум десять танков Abrams. По словам главы оборонного ведомства, всего американские власти планируют передать украинской армии 31 танк.

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