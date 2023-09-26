Под Дмитровом на девятилетнего мальчика напал алабай

Следователи выясняют, как собака без намордника и ошейника оказалась на улице

Девятилетний Саша уже улыбается. Чувствует себя хорошо. Стремительно идет на поправку. Из педиатрического отделения Дубнинской больницы его выписывают в день рождения. Но лечение на этом не заканчивается. Школьника, которого чуть было до смерти не загрызла собака породы алабай, переводят на реабилитацию в больницу в Мытищи. После ему еще предстоит пройти курс у детского психолога.

Крупный пес напал на школьника и его друга неделю назад. Ребята возвращались домой по центральной улице в деревне Савельево Дмитровского городского округа. Неожиданно из кустов на них выпрыгнула огромная собака. Алабай сразу же вцепился зубами в Сашу. Никита успел запрыгнуть на припаркованную рядом машину и стал звать на помощь. Мимо проезжал сосед, который и отпугнул животное.

Первую помощь оказали соседи. Скорая приехала через 10 минут. С множественными рваными ранами мальчика отвезли в Дубну, где он сразу оказался на операционном столе. Наложили несколько десятков швов по всему телу. У ребенка также сломано два ребра и прокусано легкое. Потерял много крови. Но врачи вовремя стабилизировали состояние юного пациента.

Известно, что крупная собака принадлежит жителю этой же деревни. Однако хозяин пса ведет себя крайне закрыто и агрессивно. С пострадавшими разговаривать отказывается, с журналистами - тем более.

Теперь разбирательством занялся Следственный комитет. Уже возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

"В ближайшее время следователями будет допрошен владелец собаки, а также допрошены и признаны потерпевшему родители ребенка. Также планируется назначение судмедэкспертизы", - сообщили в СК.

На агрессивного пса жители деревне Савельево жаловались не раз. Он уже нападал и на людей, и на животных. Не исключено, что следователи проверят другие инциденты с участием этой крупной собаки. В суд намерены обратиться и родители Никиты - друга пострадавшего, которому теперь, как и Саше, тоже требуется помощь психологов.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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