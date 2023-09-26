Собянин анонсировал скорое открытие новой поликлиники в Бабушкинском районе

Во всех районах северо-востока Москвы благоустраиваются парки, реконструируются и строятся новые амбулатории

Анастасия пытается выбить деревянные фигуры. Старинная русская игра требует сноровки, но после серии бросков бита наконец попадает в "городок". На северо-востоке столицы появилась возможность попробовать себя в самых разных играх и забавах - стадион в районе Свиблово после реконструкции превратился в современный спортивный кластер. Причем благоустройство каждой зоны согласовывалось с жителями. Поэтому на футбольном поле - новое покрытие и вместительные трибуны на 350 мест, а зона для игры в настольный теннис и мини-тренажерный зал - теперь всепогодные, по просьбе спортсменов здесь сделали навес.

"У нас для тяжелой атлетики стоит шесть силовых тренажеров, они на все группы мышц, они комплексные. Воркаут-зона, также у нас имеется полоса препятствий, легкая атлетика. На базе стадиона работают секции по футболу, по волейболу, большому теннису, по большому теннису. Проходит также скандинавская ходьба", - рассказал Максим Власкин, директор спортивно-досугового центра "Кентавр".

А на этой площадке - тоже есть трибуны и полоса препятствий, только на арене - совсем другие спортсмены. В Бабушкинском районе в рамках городского проекта "Питомцы в Москве" появился кинологический парк, который уже называют одним из самых больших в России. Здесь удобно проводить тренировки и соревнования.

Во всех районах северо-востока Москвы благоустраиваются парки, реконструируются и строятся новые амбулатории. В Бабушкинском в высокой степени готовности новая поликлиника для детей и взрослых, на 750 посещений в смену. Все блоки изолированы, чтобы пациенты не пересекались.

"Внутри еще лучше будет. Сделали по всем стандартам "Моя поликлиника" - со всем оборудованием и комфортом для врачей и посетителей. В декабре начнет свою работу. Сейчас идут пуско-наладочные работы, потом передадут врачам, они осваиваются и начинают работу. В целом по городу еще 150 поликлиник построить и реконструировать нужно, 200 за последние два года сделали, огромный объем. Все наше амбулаторное звено будет таким. Стараемся укомплектовать полностью, чтобы все врачи были рядом", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сюда переедут филиалы 218-й взрослой и 11-й детской поликлиник. Пациентами станут около 70 тысяч жителей Бабушкинского района.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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