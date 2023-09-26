Генсек ООН оценил уровень ядерной угрозы в мире

Риски возрастают

Геополитическое соперничество вывело ядерную угрозу на уровень времен холодной войны. Такое заявление сделал во вторник, 26 сентября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он подчеркнул, что нарастанию рисков ядерного конфликта способствует рост геополитического недоверия и соперничества.

При этом достигавшийся огромным трудом в течение многих десятилетий прогресс в деле предотвращения применения, распространения и испытаний ядерного оружия сводится на нет, цитирует Гутерриша РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров призвал мир не допустить скатывания к большой войне. Он напомнил, что в ходе недавних совместных учений США и европейских союзников по НАТО отрабатывались сценарии применения ядерного оружия по территории России.

В контексте конфликта на Украине Запад и Киев обвиняли Москву в безответственной ядерной риторике, хотя российские власти многократно напоминали: ядерная доктрина России носит исключительно сдерживающий характер.

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