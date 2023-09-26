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В музее-заповеднике "Коломенское" провели День донора

15:07
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Помогали донорам волонтеры

День донора провели сегодня в музее-заповеднике "Коломенское". Присоединиться могли все желающие - нужно было лишь зарегистрироваться онлайн.

Утром на территории развернули мобильный комплекс Центра крови Федерального медико-биологического агентства России. Для участников организовали удобную зону ожидания. Внутри специально оборудованных фургонов также было вполне комфортно, в кабинетах - стерильная чистота.

Помогали донорам волонтеры. Каждый сдавший кровь получил в подарок от музея билеты на посещение экспозиций.

"У каждого формула донорства своя. Кто-то сдает кровь и делает это регулярно, становится почетным донором Москвы, почетным донором России. Кто-то не может по состоянию здоровья сдавать кровь, но он является волонтером донорского движения, организует донорские акции, помогает на донорских акциях", - сказала Елена Стефанюк, директор национального Фонда развития здравоохранения. 

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