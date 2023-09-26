Жители ЖК в Мытищах рискуют оказаться в западне из-за перекрытого выезда

Движение по Осташковскому шоссе совсем остановилось

Вот так (см. видео) выглядит основная дорога в сторону Мытищ и Москвы из деревни Пирогово. Обстановка нервозная. Конечно, места, с какой стороны не посмотри, притягательные. В пешей доступности - Клязьминское водохранилище. Можно и постоять. Но у людей по утрам другие заботы - им бы на работу не опоздать.

Пешком далеко не уйдешь. Эта дорога - единственная, которая идет из области в города. И пробка для местных ЖК теперь начинается прямо во дворе.

Пешеходы от изменения схемы движения не пострадали. Для них как был "долгий" светофор, так и стался. Самое обидное - кнопки, которую можно нажать для перехода шоссе, как не было, так и нет. Нарушителей не убавилось.

Девелоперы и не стеснялись - новые ЖК росли здесь как грибы после дождя. Когда уткнулись в решение проблемы, посыпались жалобы в подмосковный Минтранс. А там - только руками разводят. Хорошо, когда конечная точка маршрута - здесь, рядом. И можно сделать выбор в пользу прогулки. А если нужно ехать далеко - вариантов нет. Приходится закладывать на маршрут дополнительное время и выходить из дома минут на 30 раньше.

Раньше дело шло быстрее - из жилого комплекса было два выезда. Теперь же остался только один, второй - перекрыли. А все потому, что некоторые водители, выезжая, для экономии времени совершали запрещенный на этом участке разворот. Движение по Осташковскому шоссе, и без того плотное, останавливалось совсем. Даже на открытой дороге разъехаться без нарушения правил дорожного движения не получится - разметка не позволяет. Раньше отсюда выезжали в сторону Москвы, а второй выезд использовали, когда нужно было ехать в область. Теперь все - на одном перекрестке.

Жители опасаются, что, случись авария на этом единственном выезде, другого пути из жилого комплекса у них не останется. Выбраться будет невозможно.

"Мы изменили схему движения для жителей ЖК "Мытищи Лайт". Ликвидировали один выезд. Количество транспорта, которое разворачивается и блокирует движение прямым ходом, сократилось. Ситуацию в настоящее время мониторим ежедневно. При необходимости схема движения будет дополнительно скорректирована", - заявила Юлия Андреева, заведующая отделом дорожного движения Минтранса Подмосковья.

Местные жители надеются, что решение проблемы будет найдено в ближайшее время и нормальное движение на дорогах восстановится. Зима на носу. Снег, нечищенная дорога, обочина. Число нарушителей увеличится кратно.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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