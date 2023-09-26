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Руководители столичных театров обсудили планы на новый сезон

15:10
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Встреча прошла в особняке Смирнова

Планы на новый сезон обсудили руководители столичных театров и концертных залов на 21-м заседании Директорской ложи театров Москвы, сообщает "ТВ Центр".

Встреча прошла в особняке Смирнова, что стало уже традицией. Актуальные вопросы театральной жизни обсуждались в неформальной обстановке.

Премьеры (а их в этом году немало), а также гастроли стали главными темами. Ведь постановка нового спектакля и подготовка турне - все это ложится на плечи руководителей театра.

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