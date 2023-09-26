Economist: Киев просит у Запада ракеты для стратегических бомбардировщиков

Самих самолетов такого типа у ВСУ нет

Украина просит у Запада ракеты для стратегических бомбардировщиков, которых у нее нет. Об этом во вторник, 26 сентября, рассказали осведомленные источники.

Как пишет издание The Economist со ссылкой на собеседника в украинском Генштабе, Киев хочет получить "аналоги русских "Калибров" и Х-101".

Официальное подтверждение и комментарии по данной теме пока не поступали.

Ранее командующий первым батальоном третьей бригады ВСУ с позывным "Роло" признал, что российское господство в воздухе в ходе боевых действий в рамках спецоперации представляет "большую проблему".

ВС России при этом продолжают подтачивать и без того скромные возможности ВСУ в воздухе. Ранее сообщалось, что начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога.

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