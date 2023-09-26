Newsweek: поражение Франции в Африке является предупреждением для США

Вашингтон утратил влияние на африканском континенте

Вывод военного контингента Франции из Нигера указывает на провал внешнеполитической стратегии США в Африке, передает издание Newsweek со ссылкой на комментарии авторитетных аналитиков.

Как отметили авторы публикации, недавнее решение президента Франции Эммануэля Макрона о выводе военного контингента из Нигера указывает на значительное снижение стран Запада на африканском континенте.

"Когда и если эти режимы сбрасывают, их заграничных покровителей рассматривают как соучастников, из-за чего они могут потерять свое влияние", - заявил один из аналитиков, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политический аналитик Натаниэль Пауэлл подчеркнул, что, несмотря на союзнические отношения между Парижем и Вашингтоном, вывод французского военного контингента из Нигера позволит американским властям "заполнить вакуум влияния" в африканской республике. По его словам, для достижения своих целей в Африке сотрудники Госдепартамента США, вероятно, прибегнут к кардинальному изменению внешнеполитической стратегии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшее французские военнослужащие покинут территорию Нигера. По его словам, Париж принял такое решение из-за давления нового правительства африканской республики.

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