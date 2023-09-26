ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шойгу: более 17 тысяч украинских военных убиты в сентябре

13:58
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Россия продолжает СВО

Вооруженные силы Украины за сентябрь потеряли в ходе боевых действий более 17 тысяч бойцов убитыми. Такое заявление сделал во вторник, 26 сентября, министр обороны России Сергей Шойгу.
ВСУ потеряли за сутки на донецком направлении более 230 человек

Генерал армии также отметил, что за первый осенний месяц было ликвидирован более 2 700 единиц вооружения и военной техники противника, включая западные танки и бронетехнику, сообщает "Интерфакс".

Ранее американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники в разведке США заявил, что если бы украинской армии приказали продолжить наступление, произошел бы мятеж, а в разведывательном сообществе считают, что Россия уже победила в конфликте на Украине, но Белый дом и американские средства массовой информации лгут про это.

При этом украинский президент Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины находятся в сложной ситуации, а контрнаступление "не очень быстрое".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Уничтоженная военная техника ВСУ
Уничтоженная военная техника ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.