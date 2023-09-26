Россия продолжает СВО

Вооруженные силы Украины за сентябрь потеряли в ходе боевых действий более 17 тысяч бойцов убитыми. Такое заявление сделал во вторник, 26 сентября, министр обороны России Сергей Шойгу.

Генерал армии также отметил, что за первый осенний месяц было ликвидирован более 2 700 единиц вооружения и военной техники противника, включая западные танки и бронетехнику, сообщает "Интерфакс".

Ранее американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники в разведке США заявил, что если бы украинской армии приказали продолжить наступление, произошел бы мятеж, а в разведывательном сообществе считают, что Россия уже победила в конфликте на Украине, но Белый дом и американские средства массовой информации лгут про это.

При этом украинский президент Владимир Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины находятся в сложной ситуации, а контрнаступление "не очень быстрое".

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