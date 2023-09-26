ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Крыму назвали страны НАТО соучастниками военных преступлений Киева

13:59
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Украина атакует российскую территорию с мирным населением

Государства — члены НАТО во главе с США координируют украинские атаки на Крым, что делает их соучастниками военных преступлений. Такое заявление сделал во вторник, 26 сентября, председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Глава Севастополя сообщил о ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота

Политик назвал совершенно очевидным и понятным тот факт, что "террористические атаки на Крым украинских войск совершаются при поддержке и координации США и их союзников в лице стран НАТО".

Гемпель подчеркнул, что на Западе террор возвели в ранг государственной политики, однако террористы и их пособники должны помнить: каждое преступление фиксируется и получит адекватный ответ от России, сообщает РИА Новости.

В августе президент Франции Эмманюэль Макрон уверял, что политика его страны исключает возможность прямого участия в украинском конфликте. Он также пообещал предпринимать меры, "избежать любой эскалации украинского конфликта". При этом Париж продолжает оказывать Киеву военную помощь.

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков указывал, что в зоне СВО появляется все больше иностранных наемников, а процесс вступления в ряды ВСУ иностранцев "становится все менее тайным и табуированным".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия обстрелов в Белгородской области
Последствия обстрелов в Белгородской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.