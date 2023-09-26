Украина атакует российскую территорию с мирным населением

Государства — члены НАТО во главе с США координируют украинские атаки на Крым, что делает их соучастниками военных преступлений. Такое заявление сделал во вторник, 26 сентября, председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Политик назвал совершенно очевидным и понятным тот факт, что "террористические атаки на Крым украинских войск совершаются при поддержке и координации США и их союзников в лице стран НАТО".

Гемпель подчеркнул, что на Западе террор возвели в ранг государственной политики, однако террористы и их пособники должны помнить: каждое преступление фиксируется и получит адекватный ответ от России, сообщает РИА Новости.

В августе президент Франции Эмманюэль Макрон уверял, что политика его страны исключает возможность прямого участия в украинском конфликте. Он также пообещал предпринимать меры, "избежать любой эскалации украинского конфликта". При этом Париж продолжает оказывать Киеву военную помощь.

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков указывал, что в зоне СВО появляется все больше иностранных наемников, а процесс вступления в ряды ВСУ иностранцев "становится все менее тайным и табуированным".

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