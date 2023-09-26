Действия российских военных в зоне СВО привели к провалу контрнаступления ВСУ

ВС России активно используют противотанковые управляемые ракеты "Корнет" для уничтожения западных вооружений, передает издание Military Watch Magazine со ссылкой на комментарии военных аналитиков.

"Эта ракета способна нейтрализовать любую модификацию танка Leopard 2 даже с самой сильной броней", - заявил аналитик издания, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом авторы публикации подчеркнули, что применение ПТРК военнослужащими ВС России в зоне военной спецоперации привело не только к уничтожению "огромного количества" западных вооружений, но и к гибели сотен тысяч украинских солдат.

В издании также добавили, что именно по этой причине анонсированные странами Запада наступательные действия украинской армии в зоне СВО окончательно провалились. Иными словами, слаженные и продуманные действия российских военных заставили командование ВСУ перейти от контрнаступления к стратегии "позиционной войны", заключили авторы.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что, несмотря на тотальный провал контрнаступления ВСУ, украинские власти не планируют отказываться от дальнейшего продолжения наступательных действий в зоне военной спецоперации. По его мнению, такие действия политического истеблишмента Украины ведут лишь к усугублению конфликтной ситуации.

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