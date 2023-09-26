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MWM: ВС России уничтожают "Корнетами" лучшие западные танки

14:09
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Действия российских военных в зоне СВО привели к провалу контрнаступления ВСУ

ВС России активно используют противотанковые управляемые ракеты "Корнет" для уничтожения западных вооружений, передает издание Military Watch Magazine со ссылкой на комментарии военных аналитиков.

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"Эта ракета способна нейтрализовать любую модификацию танка Leopard 2 даже с самой сильной броней", - заявил аналитик издания, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом авторы публикации подчеркнули, что применение ПТРК военнослужащими ВС России в зоне военной спецоперации привело не только к уничтожению "огромного количества" западных вооружений, но и к гибели сотен тысяч украинских солдат.

В издании также добавили, что именно по этой причине анонсированные странами Запада наступательные действия украинской армии в зоне СВО окончательно провалились. Иными словами, слаженные и продуманные действия российских военных заставили командование ВСУ перейти от контрнаступления к стратегии "позиционной войны", заключили авторы.  

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что, несмотря на тотальный провал контрнаступления ВСУ, украинские власти не планируют отказываться от дальнейшего продолжения наступательных действий в зоне военной спецоперации. По его мнению, такие действия политического истеблишмента Украины ведут лишь к усугублению конфликтной ситуации.  

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