Киеву не помогут танки Abrams

Поставки Соединенными Штатами Украине танков Abrams и дальнобойных ракет не могут оказать влияние на исход специальной военной операции. Такое заявление сделал во вторник, 26 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что "нету никакой панацеи и никакого оружия, которое способно изменить расстановку сил на поле боя".

Чиновник также напомнил высказывание российского лидера Владимира Путина о том, что все иностранные танки "горят за милую душу", а значит, "будут и эти гореть", сообщает "Интерфакс".

Украинские власти долгое время выпрашивали у Соединенных Штатов танки Abrams, лишь в сентябре появилось подтверждение, что боевые машины, наконец, доставлены на Украину.

Однако источник в украинском Министерстве обороны заявил, что американские власти передали ВСУ менее половины обещанных танков M1 Abrams. При этом неясно, когда и в каком количестве Киев может ожидать новых поставок.

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