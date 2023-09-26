Песков объяснил поездку главы МВД в Армению

Владимир Колокольцев встретился с Николом Пашиняном

Поездка в Армению министра внутренних дел России Владимира Колокольцева не носила чрезвычайный характер. Об этом во вторник, 26 сентября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил чиновник, Колокольцев "осуществляет свои поездки по графику международных контактов, который утверждается и верстается заранее", поэтому речь идет о плановом визите — ничего экстраординарного в нем не было, сообщает "Интерфакс".

Российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев накануне встретился в Армении с главой армянского кабмина Николом Пашиняном. Колокольцев предупредил визави о стремлении западных государств "выдавить" Россию с Южного Кавказа.

При этом глава МВД подчеркнул готовность Российской Федерации и, в частности, Министерства внутренних дел продолжать сотрудничество с соответствующими структурами в Армении.

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