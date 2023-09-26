"И эти будут гореть!": Песков спрогнозировал судьбу переданных ВСУ танков Abrams

У Запада нет вооружений, которые могли бы изменить исход военной спецоперации

Переданные ВСУ американские танки M1 Abrams будут немедленно уничтожены в зоне СВО. Об этом в ходе очередного брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, что накануне в СМИ появилась информация о прибытии на Украину первой партии американских танков Abrams. По данным издания NYT, в ближайшее время Вашингтон осуществит еще несколько таких поставок. Позднее эту новость подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский, отметив, что танки уже готовы к эксплуатации.

"Танки Abrams – серьезное оружие. Но помните, как президент говорил о других танках производства другой страны, что они горят за милую душу. Ну будут и эти гореть!" - заявил Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что переданные украинской армии танки Abrams не смогут повлиять на итог военной спецоперации. По его словам, на данный момент у Запада нет таких вооружений, которые могли бы "изменить расстановку сил на поле боя".

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