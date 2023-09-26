Более 10 тысяч госслужащих из новых регионов пройдут обучение в РАНХиГС

Об этом доложил Владимиру Путину ректор Алексей Комиссаров

Более 10 тысяч госслужащих из новых регионов в этом году пройдут обучение в Российской академии народного хозяйства при президенте. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину ректор Алексей Комиссаров на встрече в Кремле.

Основной профиль РАНХиГС - подготовка кадров для государственного аппарата. Качество и актуальность учебных программ - на постоянном контроле. По словам ректора, со следующего года повысят вступительный балл ЕГЭ. А исследовательскую работу стараются максимально приблизить к решению практических задач. Не забывая при этом о лучших традициях отечественной научной школы.

Комиссаров: "Если позволите, одно короткое предложение. Мы обсуждаем возможность возрождения традиций Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге. Было бы очень здорово этот лицей возродить".

Путин: "Возродить именно как учебное заведение?"

Комиссаров: "Именно как учебное заведение, да, чтобы готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма и давать самое лучшее образование".

Путин: "А вы прямо на этих площадях хотите делать? Там же музей".

Комиссаров: "Разные варианты рассматриваем. Не просим сейчас никакого финансирования, будем сами искать средства, возможности и придем к вам уже с готовым проектом. Но, конечно, нам нужна ваша поддержка, потому что если такой лицей делать, то это должен быть лицей президента Российской Федерации".

Путин: "Хорошо. Давайте".

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