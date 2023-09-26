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Херш: США не оставили следов причастности к подрыву "Северных потоков"

15:03
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Журналист уже сообщал о роли Вашингтона в диверсии

Американцы, причастные к взрывам на газопроводах сети "Северный поток", не оставили после себя никаких следов — никакая значимая информация не вносилась в компьютер. Такое заявление сделал во вторник, 26 сентября, журналист-расследователь Сеймур Херш.
С момента атаки на "Северные потоки" прошел год

По словам Херша, отчеты об операции по подрыву "Северных потоков" отправляли директору Центральной разведывательной службы Соединенных Штатов, а тот, в свою очередь, контактировал по данному вопросу с президентом США Джо Байденом.

Источник Херша также заявил, что подрыв "Северных потоков" не был связан с Украиной: его целью было избежать влияния России на Германию.

По завершении операции с диверсией все бумажные документы были ликвидированы, цитирует журналиста РИА Новости.

Ранее германские СМИ сообщали, что ФРГ не предприняла никаких дополнительных мер по защите "Северных потоков" в 2022 году, несмотря на предупреждения о возможном теракте. По утверждению источников, знакомых с ходом расследования взрывов, след ведет на Украину.

При этом Берлин не упускает возможность подзаработать — власти Германии продали предназначенные для "Северного потока – 2" трубы. Сумма сделки не разглашается.

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