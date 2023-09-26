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МИД Украины заверил в нежелании продолжать конфликт с Польшей

15:17
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Прежние союзники рассорились из-за поставок зерна

Киев стремится к скорейшему урегулированию отношений с Варшавой. Об этом заявил во вторник, 26 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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По утверждению дипломата, украинские власти открыты к диалогу с польской стороной, которую уважают и бесконечно ценят.

Кулеба также заявил, что Украина благодарна польскому народу за оказываемую поддержку, сообщает ТАСС.

Польша, прежде — сосед и союзник Украины, в одностороннем порядке запретила ввоз украинского зерна, чтобы поддержать своих фермеров. В ответ Киев решил жаловаться на Варшаву во Всемирную торговую организацию.

Польские власти обвинили украинскую сторону в неблагодарности и напомнили обо всем, что сделали для Киева с начала российской спецоперации. За этим последовало заявление Варшавы о прекращении поставок оружия Киеву под предлогом необходимости обеспечения собственной безопасности.

Министр канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава готова отказаться от двустороннего сотрудничества с Киевом. Как отметил политик, политический истеблишмент Украины должен осознать, что любые противоречия между Варшавой и Киевом "играют на руку" лишь одному геополитическому игроку – России.

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