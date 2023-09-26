Посол Польши в Канаде призвал привлечь нациста Хунка к уголовной ответственности

Из-за чествования в парламенте Канады воевавшего в составе дивизии СС украинца спикер палаты общин должен уйти в отставку, заявила глава МИДа страны. В нашем внешнеполитическом ведомстве этот эпизод назвали "циничным надругательством над памятью жертв нацизма". Действия премьера Трюдо, подчеркнули на Смоленской площади, отдают оголтелой русофобией. В Оттаве же после волны критики со всего мира попытались замять скандал, привычно указав на русский след.

Чествование ветерана СС в канадском парламенте - это не что иное, как циничное надругательство над памятью жертв нацизма - так прокомментировал наш МИД инцидент с публичным восхвалением бандеровца из дивизии "Галичина". Действия премьера Трюдо, подчеркивают на Смоленской площади, отдают оголтелой русофобией. В Оттаве же после международной волны критики попытались замять скандал. А Киев, похоже, гордится выступлением фашистского карателя и выпускает в честь него почтовую марку.

Пытаясь оправдаться за историю с ветераном добровольческой дивизии СС "Галиция", канадские власти только еще больше разжигают скандал. Демонстрируют уровень интеллектуального развития и несоответствие занимаемым должностям. Ведь украинский нацист Гунько, после эмиграции сменивший фамилию на Хунка, даже и не думал скрывать позорные моменты своей биографии: открыто писал и рассказывал о том, как в июле 41-го радостно приветствовал солдат Вермахта. Спикер канадского парламента, представивший публике военного преступника как героя, заявил, что не знал всех деталей. Оппозиция требует его отставки и официальных извинений от премьера. Но Джастин Трюдо нашел крайних - виновата Россия. Мол, раздули из мухи слона.

"Конечно, то, что произошло - ужасно. Выступающий уже понял свою ошибку. Это сильно позорит парламент Канады и канадцев. Но сейчас важно дать отпор российской дезинформации и продолжать нашу стабильную, четкую помощь Украине", - заявил Трюдо.

Кураторы киевского режима пытаются убедить весь мир в том, что на Украине нацизма нет. Но Киев с ослиным упрямством это опровергает. Сегодня украинская почта выпустила марки с фашистом, которому рукоплескал канадский парламент. Невероятно, но факт: в недопустимость возрождения нацистской идеологии Зеленского тычет носом немецкая пресса:

"Чествование нацистов уже давно стало частью повседневной деятельности украинского президента. В апреле в бригаде "Азов" (террористическая организация, запрещенная в России), которую он неоднократно приветствовал, отмечалось 80-летие дивизии СС "Галичина".

Варшава неожиданно осознала, что братья-то украинцам, оказывается, не их щедрые президент Дуда и премьер Моравецкий, а Гитлер и его пособники. Сначала посол Польши в Канаде потребовал извинений у Зеленского и Трюдо за овации нацисту. Теперь дипломат настаивает на уголовном преследовании 98-летнего эсэсовца.

"Это человек, участвовавший в организации, которая атаковала поляков, не только военный персонал, но также гражданских. Как я считаю, такие люди не должны участвовать в общественной жизни и, возможно, должны быть привлечены к ответственности", - заявил посол Польши в Канаде Витольд Дзельский.

Скандал в канадском парламенте для Польши случился весьма вовремя. В разгар спора вокруг украинского зерна, от которого защищает своих фермеров Варшава. Киев вроде бы как на словах включил заднюю и пытается договариваться. Но поляки целый год держали в рукаве козырь, способный надолго приструнить зарвавшихся пособников Зеленского. Следствие однозначно и в весьма неприятных для неонацистского режима формулировках заявило, кто и откуда атаковал ракетами территорию республики в ноябре 2022-го:

"Несмотря на отсутствие сотрудничества с украинской стороны, которая до сих пор не предоставила Польше никаких материалов, следователи, расследующие трагедию, сделали собственные выводы о ее причинах. Мнение категорично и исключает, что ракета, которая упала на сушилку и взорвалась, убив двух фермеров, могла быть выпущена с территории России".

На фоне такого заявления Польши другим странам стоит задуматься, а стоит ли давать оружие боевикам Зеленского. Мало ли куда еще какая ракета залетит. Тем более, запросы растут не по дням, а по часам. Нацисты требуют аналоги русских "Калибров" и "Х-101". Это крылатые ракеты большой дальности, способные наносить удары на расстоянии до 5,5 тысячи километров. Такие и до Берлина, и до Лондона достанут, если в Киеве не ту кнопку нажмут. Вашингтон пока и обещанные ATACMS с дальность в 300 километров не торопится отправлять.

В Кремле прокомментировали и поставки в зону конфликта Abrams. Гореть будут, как и все другие. На суть спецоперации и ее исход не повлияют. Правда, с американскими танками вышла неувязка. Киеву пообещали 31 единицу. А реально дали, по разным данным, от 8 до 10. Ведь Пентагону главное, чтобы по финотчетам всё сошлось. А уж как Украина будет воевать - дело десятое.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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