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В ЕП предложили Украине не ждать членства в ЕС до 2029 года

15:40
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Киев не скрывает европейских амбиций

Украина вряд ли сможет стать членом Евросоюза до 2029 года. Такое мнение во вторник, 26 сентября, высказала заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли.

Политик подчеркнула, что "до фактического вступления, безусловно, пройдет еще много времени".

Барли напомнила, что есть четкие критерии вступления в Евросоюз, а Украина в настоящее время не соответствует ни одному из них, сообщает РИА Новости.

22 сентября источники заявляли, что Еврокомиссия уже в следующем месяце может анонсировать начало переговорного процесса по вступлению Украины в Европейский союз. Однако для этого руководство страны должно произвести кардинальные изменения в экономической и судебной сферах страны.

При этом министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что ЕС столкнется с "геостратегической катастрофой", если решит принять Украину в состав сообщества быстрее, чем других кандидатов на вступление.

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