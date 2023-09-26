"Уже не в топе": в Киеве заявили, что Украина перестала быть главной темой в мире

Запад может отказаться от финансирования ВСУ

Конфликтная ситуация на Украине перестала быть главной темой в международной повестке. Об этом в интервью изданию "Лига" заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

Как отметил дипломат, в прошлом году внимание мировой общественности было полностью сконцентрировано на развитии украинского кризиса. По мнению Климкина, в 2023 году тема конфликта на Украине в международной повестке "ушла на третий план".

"Мы не в топе с точки зрения внимания", - заявил Климкин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом бывший глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что украинские власти должны предпринять определенные шаги в этом направлении для изменения ситуации. По его слова, если международные информагентства перестанут писать об Украине, то рано или поздно Запад откажется от поддержки ВСУ.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за масштабных минных полей в зоне СВО. По мнению высокопоставленного дипломата, для "реанимации" наступательных действий Украины западные страны должны продолжить оказывать ВСУ военную и финансовую помощь.

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