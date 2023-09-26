Российская система ПВО сбила пять снарядов HIMARS и авиабомбу JDAM

Также уничтожены 57 украинских беспилотников

Минобороны России обнародовало свежие данные о ходе проведения специальной военной операции.

Средствами противовоздушной обороны за сутки были сбиты пять снарядов РСЗО HIMARS, авиабомба JDAM, ракета HARM, а также 57 украинских дронов.

На донецком направлении российские военные отразили четыре атаки ВСУ. "Потери противника за сутки на данном направлении составили до 310 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять танков, пять боевых машин пехоты, восемь автомобилей", - сообщает Минобороны в своем Телеграм-канале.

Кроме того, российские войска отразили две атаки ВСУ на запорожском направлении. Киев потерял там до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также три автомобиля.

26 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженные силы Украины за сентябрь потеряли в ходе боевых действий более 17 тысяч бойцов убитыми. Также было уничтожено более 2700 единиц военной техники противника.

Во вторник СМИ сообщили, что Вашингтон передал ВСУ менее половины от обещанных танков M1 Abrams. Отмечается, что в ближайшее время США планируют осуществить еще несколько поставок.

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