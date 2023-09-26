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Скончался еще один пострадавший при взрыве у АЗС в Махачкале

16:31
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Общее число жертв достигло 37

В одной из московских больниц скончался пострадавший в результате взрыва на АЗС в Махачкале. Таким образом, общее число жертв увеличилось до 37.

"В реанимации московской клинике скончался 19-летний молодой человек, который пострадал в результате взрыва на окраине Махачкалы", - рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы Минздрава Дагестана Зарина Агмадова.

Накануне от полученных в результате взрыва травм скончался еще один пострадавший. Он также находился на лечении в Москве.

Взрыв в Махачкале произошел вечером 14 августа после возгорания на станции техобслуживания. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. 16 пострадавших были эвакуированы в тяжелом состоянии в Москву.

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Взрыв на АЗС в Махачкале
Взрыв на АЗС в Махачкале
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