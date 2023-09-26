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Херш: канцлер ФРГ Шольц знал о плане подрыва "Северных потоков"

17:02
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Американцы, причастные к ЧП, не оставили после себя никаких следов

Канцлер Германии Олаф Шольц был в курсе подготовки терактов на "Северных потоках", считают некоторые сотрудники ЦРУ. Об этом во вторник рассказал американский журналист Сеймур Херш.
С момента атаки на "Северные потоки" прошел год

"Некоторые сотрудники ЦРУ считали, что немецкий лидер тогда и сейчас был полностью осведомлен о секретном планировании уничтожения трубопроводов", - отметил Херш (цитата по РИА Новости).

Журналист также рассказал, что американцы, причастные к ЧП, не оставили после себя никаких следов - никакая значимая информация не вносилась в компьютер. При этом по завершении операции с диверсией все бумажные документы были ликвидированы.

Спустя год после теракта в акватории Балтийского моря Россия инициировала заседание в Совете Безопасности ООН. В МИД России отметили, что администрация президента США должна дать ответ на выводы расследования Сеймура Херша.

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