Аналитик ЦРУ: украинский конфликт может распространиться на Германию и Польшу

Виной всему - действия НАТО

Безрассудные действия Североатлантического альянса могут привести к распространению украинского конфликта на территории Польши и ФРГ. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, НАТО уже напрямую вовлечена в конфликт из-за поставок техники. "Я боюсь, что через два-три месяца возрастет риск того, что конфликт выйдет за пределы Донецка, Луганска и Запорожья и распространится на Польшу и, возможно, Германию", - заявил аналитик (цитата по РИА Новости).

Во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что геополитическое соперничество вывело ядерную угрозу на уровень времен холодной войны.

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