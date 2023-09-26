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Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

18:54
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Были проведены профилактические работы на всех ТЭЦ

Столица полностью готова к предстоящему отопительному сезону. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что были проведены профилактические работы на всех ТЭЦ, тепловых пунктах, станциях и сетях, малых котельных, газовых, электрических, водопроводных и канализационных сетях и ряде других объектов.

"Проверено и подготовлено к осенне-зимнему периоду свыше 74 тыс. объектов, в том числе 34,6 тыс. жилых домов", – сообщил Собянин.

По его словам, к работе готовы аварийные бригады и специализированная техника. Помимо этого, на ТЭЦ создан необходимый запас резервного топлива. Существующие резервы мощности позволяют стабильно снабжать потребителей энергоресурсами, а также обеспечивать потребности перспективных городских программ и инфраструктурных проектов, отметил Собянин.

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