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Российские войска уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ

19:18
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Уничтожено 12 ангаров

ВС России нанесли удар крылатой ракетой по складу вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области. Об этом во вторник сообщило Минобороны в своем Телеграм-канале.

В сообщении отмечается, что удар был нанесен в районе населенного пункта Киселевка. "В результате поражения и последующей детонации уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра", - добавили в оборонном ведомстве.

Ранее во вторник в Минобороны России сообщили, что средствами ПВО за сутки были сбиты пять снарядов РСЗО HIMARS, авиабомба JDAM и ракета HARM. Также были уничтожены десятки украинских беспилотников.

Как стало известно, Вооруженные силы Украины за сентябрь потеряли в ходе боевых действий более 17 тысяч бойцов убитыми.

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