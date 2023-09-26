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В России на развитие искусственного интеллекта выделят более 5 млрд рублей

22:00
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Этот вопрос обсудил премьер Михаил Мишустин

Более пяти миллиардов рублей в следующем году будет выделено на развитие искусственного интеллекта. Об этом на профильной стратегической сессии рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Он подчеркнул - до 2030 года по поручению главы государства новые технологии будут внедряться в различные отрасли экономики и социальной сферы, а также в систему госуправления. При этом, внедряя передовые технологии, необходимо соблюдать безопасность по сохранению персональных данных.

Сейчас в стране в области искусственного интеллекта работают около одной тысячи отечественных компаний. В стране производятся продукты мирового уровня, несколько крупных компаний создали свои нейросети. Также ещё около 60 научных центров занимаются изучением этих передовых технологий. Шести ведущим выделят государственные гранты. Всё это позволит достичь независимости от иностранных поставщиков.

"Сегодня идёт борьба глобальных игроков за первенство в технологической гонке. Зачастую используются методы недобросовестной конкуренции. России пытаются закрыть доступ к передовым разработкам. Но наши производители, что очень важно, смогли адаптироваться к этой ситуации", - отметил Мишустин.

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