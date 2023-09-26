В Крыму начался сбор инжира

Субтропический фрукт в Крыму дает два урожая

В Крыму начался сбор экзотического урожая - на полуострове пора инжира. Житель субтропиков даже для этих южных широт - большая редкость. Как удалось вырастить капризный фрукт?

Ярко-малиновая мякоть по консистенции словно густое повидло. На вкус – мед. Точно не диетическое питание, но безумно полезно.

"Смоква, смоковница, винная ягода. Содержит до 76% сахара, сухие плоды инжира использовали для сбраживания вина. Очень богаты калием, магнием, поэтому очень полезны для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями", - пояснила Елена Шишкина, старший научный сотрудник селекционно-семеноводческого центра плодовых культур КФУ им. Вернадского.

Субтропический фрукт в Крыму дает два урожая. Причем, осенний всегда слаще. Плоды получают меньше влаги, зато больше солнца и тепла.

Когда инжир появился на полуострове – точно не известно. Возможно, его завезли из Европы еще греческие колонисты, а, может быть, османы из Средней Азии. В Никитском ботаническом саду эту культуру изучают уже два века. И за это время собрали внушительную коллекцию – 260 сортов.

"Мы занимаемся конкретно сортоизучением. Мы пытаемся выделить нужные нам признаки и уже вырастить инжир более лучшего качества, более приспособляемый к абиотическим факторам – морозу, засухе. Также еще идет селекция на получение ранних плодов, так как Крым — это туристический регион", - рассказал Антон Харченко, младший научный сотрудник лаборатории южных плодовых и орехоплодных культур ФГБУН "НБС-ННЦ".

Несмотря на популярность фрукта, промышленных садов в Крыму никогда не было. Слишком уж мало подходящей по климату территории. Субтропическая зона – всего лишь тонкая полоска суши на юге полуострова, где аграрии в основном возделывают виноград. А вот библейский фрукт в основном выращивают в частных хозяйствах.

Это на южном берегу Крыма инжир растёт почти в каждом дворе. А вот для степной и северной части полуострова этот фрукт уже экзотика. Здесь и зимы суровее и возвратные заморозки могут существенно сократить урожай. Но выход есть - интенсивные посадки в теплицах. Этому саду всего два года, а урожайность уже 10 килограммов с куста.

Такой тип посадки называют штамбовый кордон. Инжир здесь формируется как виноград и опирается на шпалеры – этот метод наши агрономы подсмотрели в Японии. В отличие от традиционного сада, в этом в три раза больше кустов и урожайность выше в полтора-два раза.

"На гектаре можно будет посадить таким образом 2667 саженцев. Схема посадки у нас 2,5 на 1,5 метра. Мы упрощаем сбор, потому что на кусте сложнее убирать, плюс, проветривание происходит, таким образом растение меньше болеет и непосредственно обработки тоже проходят", - отметила директор сельхозпредприятия Елизавета Фурсенко.

Метод экспериментальный, но, если выдержит проверку временем и климатом, инжир можно будет ввести в промышленное производство. Причем, не только в Крыму, но и в других регионах.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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