Беспилотник сбит на подлете к Брянску

Пострадавших нет

Во вторник вечером стало известно о пресечении попытки украинских террористов совершить атаку в России с помощью беспилотников.

Как сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, БПЛА самолетного типа уничтожен на подлете к Брянску силами ПВО Минобороны России.

"Пострадавших нет", - сообщил глава региона, добавив, что на месте инцидента продолжают работать экстренные службы. Александр Богомаз также выразил благодарность подразделениям ПВО.

Во вторник командующий первым батальоном третьей бригады ВСУ пожаловался на господство России в воздухе. По его словам, это "большая проблема", особенно разведывательно-ударные вертолеты нового поколения Ка-52 "Аллигатор".

Напомним, 24 сентября Курск был атакован украинским дроном. Незначительные повреждения получила кровля, жители не пострадали. После происшествия власти Курска отменили салют в честь Дня города.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"