На Украине упростили выдачу гражданства иностранным наемникам

Их освободили от необходимости оформлять документы на временное проживание

Власти Украины ввели ускоренную процедуру получения украинского гражданства для иностранных наемников, которые воюют на стороне ВСУ. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины.

"Мы освободили их от необходимости оформлять документы на временное проживание", - сказала глава ведомства Наталья Науменко. (цитата по РИА Новости). Фактически военный билет будет приравнен к разрешению на временное проживание.

Накануне стало известно, что Венгрия отказалась выдавать Киеву военнообязанных украинцев. На Украине между тем анонсировали пересмотр системы определения пригодности к военной службе. В стране хотят призывать в армию не до 27, а до 25 лет.

Этим летом сообщалось, что население ФРГ резко выросло из-за наплыва мигрантов, по большей части из Украины.

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