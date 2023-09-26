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На Украине упростили выдачу гражданства иностранным наемникам

20:27
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Их освободили от необходимости оформлять документы на временное проживание

Власти Украины ввели ускоренную процедуру получения украинского гражданства для иностранных наемников, которые воюют на стороне ВСУ. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины.
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"Мы освободили их от необходимости оформлять документы на временное проживание", - сказала глава ведомства Наталья Науменко. (цитата по РИА Новости). Фактически военный билет будет приравнен к разрешению на временное проживание.

Накануне стало известно, что Венгрия отказалась выдавать Киеву военнообязанных украинцев. На Украине между тем анонсировали пересмотр системы определения пригодности к военной службе. В стране хотят призывать в армию не до 27, а до 25 лет.

Этим летом сообщалось, что население ФРГ резко выросло из-за наплыва мигрантов, по большей части из Украины.

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