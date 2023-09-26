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Россия направила Канаде ноту протеста из-за чествования нациста в парламенте

20:54
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Инцидент вызвал большой скандал

Москва направила Оттаве ноту протеста из-за чествования ветерана СС Ярослава Хунке на заседании канадского парламента. Об этом РИА Новости сообщил посол России Олег Степанов.
В Польше резко отреагировали на чествование нациста в парламенте Канады

По его словам, ответа канадской стороны пока нет. "Ноту отправили в понедельник. Сопроводил ее своими личными письмами на имя премьера, мининдел и спикера палаты общин", - отметил дипломат (цитата по РИА Новости).

История с чествованием 98-летнего Ярослава Хунку активно разлетелась по мировым СМИ и вызвала большой резонанс. Хунк (ранее он носил украинскую фамилию Гунько) участвовал в систематическом истреблении еврейского населения Украины.

Как отметили позже в ООН, в организации выступают против любого чествования людей, которые участвовали в деятельности нацистов во время ВОВ.

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