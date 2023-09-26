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Байден потерял равновесие на трапе самолета

21:14
  • вторник
  • 26 сентября 2023

Он чуть не упал

Президент США Джо Байден споткнулся на трапе самолета в Детройте. Западные СМИ опубликовали видео, как глава Белого дома потерял равновесие и чуть не упал. Лишь в последний момент он смог удержаться на ногах, отмечает РИА Новости.

Американский лидер периодически попадает в курьезные ситуации. Так, этим летом Байден упал, споткнувшись на сцене во время церемонии выпуска Академии ВВС США в Колорадо. Президента США тогда подняли и под руки вывели со сцены.

А в мае 2022 года Байден оступился, поднимаясь на самолет на авиабазе Эндрюс перед вылетом в Иллинойс. Он все же смог устоять на ногах и подняться на "борт номер один".

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