ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американист Васильев рассказал, кого США сделают крайним в истории с "Северными потоками"

09:21
  • среда
  • 27 сентября 2023

И это, скорее всего, будет не Украина

Каких конкретных результатов добился Владимир Зеленский по итогам своего заокеанского турне? Случайно ли канадская протокольная служба не заметила того, что на встречу в парламенте был приглашен бывший эсэсовец? Какие выводы можно сделать на основе новых публикаций Сеймура Хёрша о терактах на "Северных потоках"?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Самая главная интрига в отношении расследования теракта на "Северных потоках" состоит в том, кого США сделают козлом отпущения. Это будет внутренняя разборка: Байден ли отдал соответствующие указания, или его некоторое пожелание решить эту проблему было неправильно исполнено. Крайним могут сделать Джейка Салливана. Потому что именно советник президента по национальной безопасности - наиболее близкое к главе Белого дома лицо", - отметил эксперт.

Полный комментарий Владимира Васильева смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Северный поток
Северный поток
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.