Американист Васильев рассказал, кого США сделают крайним в истории с "Северными потоками"

И это, скорее всего, будет не Украина

Каких конкретных результатов добился Владимир Зеленский по итогам своего заокеанского турне? Случайно ли канадская протокольная служба не заметила того, что на встречу в парламенте был приглашен бывший эсэсовец? Какие выводы можно сделать на основе новых публикаций Сеймура Хёрша о терактах на "Северных потоках"?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Самая главная интрига в отношении расследования теракта на "Северных потоках" состоит в том, кого США сделают козлом отпущения. Это будет внутренняя разборка: Байден ли отдал соответствующие указания, или его некоторое пожелание решить эту проблему было неправильно исполнено. Крайним могут сделать Джейка Салливана. Потому что именно советник президента по национальной безопасности - наиболее близкое к главе Белого дома лицо", - отметил эксперт.

Полный комментарий Владимира Васильева смотрите в видео.

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