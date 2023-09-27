Обозначены главные риски для американской экономики

Байден тем временем пошел в народ

В Белом доме придумали хитрый ход, как сблизить позиции президента и американского пролетариата. Старика везут в штат Мичиган, где он присоединится к забастовке работников автомобильных компаний. Ее организовал один из крупнейших профсоюзов Америки - Объединение работников автопрома. Если пролетарии требуют повышения зарплат и пенсий, то чего будет требовать Джо Байден, стоя рядом с профсоюзным лидером Шоном Фейном?

Байденовский поход в народ, который хочет повышения зарплаты, - еще и способ отвлечь внимание этого самого народа от импичмента, которым Байдену грозят в Конгрессе. Дело о взятках на миллионы долларов, оседавших у сына президента Хантера при посредничестве влиятельного папы, - одна из главных тем в новостях.

Тот народ, который пошел брать штурмом Капитолий в январе 2021-го, не поверив, что Байден честно победил на выборах, уже по большей части пересажали. Дональду Трампу обвинения тоже предъявили. Такой список, что на нары может загреметь до конца жизни.

Wall Street Journal называет главные риски для американской экономики. Это и забастовка профсоюза автомобильной отрасли, идет рост цен на нефть, спровоцированный санкциями, разгоняется инфляция. Помощь безнадежному Зеленскому обходится в миллиарды долларов. И берут их из карманов налогоплательщиков.

А это - Франция. Железнодорожники на марше. Здесь две беды - санкции против российского нефтегаза взметнули цены на электричество, да еще "зеленая повестка" доконала некоторые не совсем "зеленые" отрасли. Железнодорожники штурмуют Министерство экологического перехода, по вине которого, как считают протестующие, было закрыто грузовое подразделение "Национального сообщества французских железных дорог".

Подумаешь! Ради экологии и экономии можно и без работы посидеть. И к дорогам себя приклеивать, как это делают одержимые ясным видением светлого "зеленого" будущего.

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