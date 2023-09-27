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Завершается самый долгий полет в истории МКС

09:01
  • среда
  • 27 сентября 2023

Россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио провели на орбите 371 сутки

Завершается самый долгий полет в истории МКС. В эти минуты экипаж задраивает люки корабля "Союз МС-23", который доставит на Землю космических рекордсменов, передает "ТВ Центр".

Россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио провели на орбите 371 сутки. По традиции на МКС прошла торжественная церемония передачи командования. Сергей Прокопьев, исполнявший обязанности с октября прошлого года, делегировал полномочия датчанину Андреасу Могенсену и вручил ему символический ключ от станции.

В момент отстыковки "Союза", которая намечена на 10:55 по московскому времени, для международного экипажа на орбите официально стартует 70-я длительная экспедиция.

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