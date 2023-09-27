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ВС России сорвали ротацию радикалов на купянском направлении

09:24
  • среда
  • 27 сентября 2023

Авиация разбомбила пункты временной дислокации подразделений ВСУ в районе Чернещины

На краснолиманском направлении расчет ЗРК "Тор-М1" за 8 месяцев боевой работы уничтожил более 200 воздушных целей противника, военнослужащие представлены к наградам, сообщили в Минобороны России.

На купянском направлении артиллерия группировки "Запад" сорвала ротацию украинских войск под Синьковкой, авиация разбомбила пункты временной дислокации подразделений ВСУ в районе Чернещины.

Расчеты 30-миллиметровых автоматических станковых гранатометов "Пламя" нанесли массированный удар по вооруженным группам и технике ВСУ, обнаруженным нашей разведкой в лесополосе. Радикалы пытались оборудовать там опорник и склад боеприпасов. Слаженные действия российских мотострелков остановили неприятеля. Бросив убитых и раненых, националисты спешно бежали с поля боя.

На южнодонецком участке фронта опорный пункт и бронированную технику врага уничтожили ударные вертолеты Ка-52. Результат работы "Аллигаторов" зафиксировали беспилотники - все ракеты легли точно в цель. Кроме того, армейская авиация в ходе СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, доставке десанта и военных грузов, а также поддержки наших подразделений с воздуха.

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