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Участников СВО наградили в госпитале Екатеринбурга

09:17
  • среда
  • 27 сентября 2023

За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении поставленных задач

Государственные и ведомственные награды получили участники СВО, которые сейчас находятся на лечении в госпитале Екатеринбурга.

За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении поставленных задач, медали "За отвагу" и "За боевые отличия" солдатам и офицерам вручили представители командования Центрального военного округа.

Сейчас бойцы восстанавливаются после полученных ранений.

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