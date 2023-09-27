Участников СВО наградили в госпитале Екатеринбурга

За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении поставленных задач
Государственные и ведомственные награды получили участники СВО, которые сейчас находятся на лечении в госпитале Екатеринбурга.
За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении поставленных задач, медали "За отвагу" и "За боевые отличия" солдатам и офицерам вручили представители командования Центрального военного округа.
Сейчас бойцы восстанавливаются после полученных ранений.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"