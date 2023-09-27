Стало известно о новых подвигах российских военных

Лейтенант Илья Болдырев во время корректировки огня артиллерии обнаружил место ротации подразделений ВСУ

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Лейтенант Илья Болдырев во время корректировки огня нашей артиллерии обнаружил место ротации подразделений ВСУ и оперативно передал координаты на командный пункт. После удара гаубиц Мста-Б" две вражеских бронемашины и более 20 радикалов уничтожены.

Старший лейтенант Владислав Кравченко со своим подразделением продвинулся вглубь обороны противника и закрепился на новом рубеже. Радикалы трижды пытались атаковать позиции морских пехотинцев. Несмотря на полученное ранение, Владислав продолжал руководить боем. В итоге - ликвидированы три единицы легкобронированной техники и до двух десятков неонацистов.

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