Москва внесет в СБ ООН проект заявления о полном расследовании подрыва "Северных потоков"

Россия будет добиваться объективного и досконального установления всех обстоятельств произошедшего

Москва в ближайшие дни внесет в Совет безопасности ООН проект заявления о полном расследовании подрыва "Северных потоков". Об этом заявил постпред при организации Василий Небензя на заседании, которое было созвано по инициативе российской стороны в годовщину диверсии, передает "ТВ Центр".

Дипломат подчеркнул: наша страна будет добиваться объективного и досконального установления всех обстоятельств произошедшего. Небензя отметил, что в экспертном сообществе появляются все новые свидетельства того, что случившееся - дело рук Вашингтона, который пошел на этот преступный шаг, чтобы сохранить влияние в Европе. А перед Германией, Данией и Швецией, чьи расследования по теракту до сих пор не принесли результатов, стоит задача выгораживать США. В новых публикациях американский журналист Сеймур Хёрш прямо указывает на причастность Белого Дома к терактам.

"Появляется все больше признаков того, что вместо усилий по выявлению обстоятельств произошедшего мы на самом деле сталкиваемся с попыткой утаить их. Их тактика немудрена и понятна - тянуть резину сколько получится, в идеале еще год, два, три, а потом констатировать, что за давностью лет расследование уже невозможно. Рекомендуем им не тратить на это время и силы, все подобные попытки заведомо обречены на провал", - сказал Небензя.

Поддержку России на заседание Совбеза выразил Китай. Пекин призвал страны, расследующие обстоятельств диверсии на "Северных потоках", сотрудничать с Москвой. За раскрытие предварительных результатов выступила и Бразилия.

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