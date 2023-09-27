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В результате пожара на свадьбе в Ираке погибли более 110 человек

09:44
  • среда
  • 27 сентября 2023

Еще 150 пострадали

В Ираке свадебное торжество обернулось трагедией: в разгар праздника в банкетном зале вспыхнул пожар, сообщает "ТВ Центр".

По последним данным, погибли более 110 человек, еще 150 пострадали. На попавших в сеть кадрах видно, как на гостей падают горящие фрагменты потолка и люди получают сильные ожоги.

По рассказам очевидцев, пожар вспыхнул после того, как в помещении запустили фейерверк. За считанные секунды огонь полностью охватил зал. По предварительной информации, на свадьбу была приглашена почти тысяча человек.

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Пожар на свадьбе в Ираке
Пожар на свадьбе в Ираке
Пожар на свадьбе в Ираке
Пожар на свадьбе в Ираке
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