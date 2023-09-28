Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака

Эмоционально сложный день

Овны

Осенняя погода даже у горячих представителей этого знака вызывает желание залезть под одеяло или плед. Сегодня день, когда ничего не хочется, и лучше не насиловать себя – отдыхайте.

Тельцы

Вы не так часто испытываете потребность помечтать и понянчить своего внутреннего ребенка. Сегодня не стесняйтесь своих желаний, пусть и похожих на детские капризы.

Близнецы

Ни слова больше! Именно это хотят сказать вам звезды. Вы сегодня чрезмерно общительны. Болтая без умолку, вы рискуете нарваться на неприятности или выдать свой секрет!

Раки

Эмоционально сложный день, потому что у вас не будет определенности в делах, которые волнуют. Что поделать, придется потерпеть и заняться мелкими проблемами. Их тоже накопилось немало.

Львы

Ваша Венера подходит к точке, в которой будет атакована Ураном. Это случится завтра, а уже сегодня стоит исключить покупки, переговоры, эксперименты с внешностью.

Девы

Рациональный Меркурий в вашем знаке негодует, ссорясь с мнительной Луной. В ваших отношениях может происходить что-то похожее, придется искать компромисс.

Весы

Вам кажется, что у вас куча проблем, но ключевое слово "кажется". Проверьте, верно ли вы оцениваете важность текущих событий, может быть, все намного проще?

Скорпионы

Эмоциональным представителям знака будет сложно сохранять благодушие. Если у вас получится провести день тихо и мирно, наградите себя чем-нибудь приятным к вечеру.

Стрельцы

За невыполненные обещания членам семьи и сорванные дедлайны на работе сегодня прилетит карма! В шоколаде будут только представители знака, которые ничего не забыли.

Козероги

Небольшие проблемы с пищеварением могут расстроить вас или нарушить планы. Возьмите с собой собственноручно приготовленную еду, чтобы избежать неприятностей.

Водолеи

Откажитесь от шопинга, так как скорее всего вы спустите все имеющиеся деньги. Воздерживайтесь также от обещаний – вы сегодня так щедры, что легко наговорите лишнего!

Рыбы

Личная жизнь станет источником тревог. Лучший способ избежать этого – не говорить о деньгах с партнером или с тем, кого вы рассматриваете как кандидата на эту роль.

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